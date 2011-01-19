Профессиональный дизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки144 просмотра

Создать, порезать, натянуть на DLE 9.0

дизайн для сайта http://mobillion.kz

компания занимается сетевым маркетингом в Казахстане

логотип копании вышлю отдельно на почту

DLE
14 лет назад
php6nik
Илья 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

omon21
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$150
4 дня

Заявки фрилансеров

omon21
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад

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