Необходимо разработать дизайн для действующего сайта.
Интернет-магазин
Мне нужен Интернет Магазин типа этого http://bktatur.ru по функционалу все также только не полностью, кроме дизайна ,дизайн надо изменить.Если кто сможет пишите сейчас я свободен о цене договоримся.Срок 10 дней.Вот моя ася 16324249
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Создать, порезать, натянуть на DLE 9.0 дизайн для сайта http://mobillion.kz компания занимается сетевым маркетингом в Казахстане логотип копании вышлю отдельно на почтуЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходим дизайн сайта (главной и внутренней страницы). Тематика диджейдинг (школа диджеев) Требование к исполнителю 1. Желательно опыт работы в этой тематике 2. Хорошее портфолио 3. Креативность. Цена: 100$Завершен14 лет назад
- $50
Надо разработать простой дизайн для клуба "Бункер мафии". В клубе играют в карточную игру мафия. Аналогичные сайты можно посмотреть здесь: http://www.mirmafii.ru/clubs/ Сайт-визитка, поэтому требуется дизайн только шаблона и ...Завершен14 лет назад
Есть купленная коммерческая тема http://themeforest.net/item/london-creative-portfolio-blog-wp-theme/full_screen_preview/70613 Необходимо: 1. настроить тему на сайте с установленным WordPress (в купленной теме имеется подробное видео-руководство) 2. Модифицировать дизайн: а) изменить ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайнер с головой, чувством вкуса и стиля!! Желательно иметь опыт выполнения дизайнов для сайтов серьезных компаний! Необходимо сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ, СОЛИДНЫЙ дизайн сайта, грамотно внести контент. Есть уже купленный, сверстанный дизайн с флеш-анимацией ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Собственно нужно сделать дизайн (шаблон) для Интернет магазина Shop Script (Web Asyst). Тематика магазина продажа Электроники, Профессионального видео оборудования, фото камер. Собственно: Дизайн, прикрутка дизайна к магазину, настройка шаблона ...Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо разработать красивый и яркий дизайн для нового сайта #выкуп-авто.рф# Хотелось бы, чтобы дизайн реально привлекал внимание потенциальных клиентов.. По внешнему виду: фон только светлый, цвета оптимистичные или серьезные, но не серые и ...Завершен14 лет назад
- $30
Дизайн шапки для сайтаЗавершен14 лет назад
Нужен не замудренный дизайн главной страницы сайта. и возможно 1 внутряк. ТЗ с набросками есть. бюджет скромный - до 100, в самом крайнем случае 150 у.е. сроки - ...Закрыт14 лет назад