aleksnet75

Здравствуйте.Залил файлы с другого хостинга немогу запустить сайт нужна срочная помощь.Кто сможеть запустить сайт оплата сразу.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Срочно требуеться добросовестный работник каторый знаком с темами женской тематики,пример красота,стиль и мода. Для наполнения сайта новыми статьми.Жду ваше оброщения пишите цены и ваши сроки.Копирайтинг38 заявокЗакрыт12 лет назад
Всем тем, кто любит и умеет готовить, у кого есть фотоаппарат и немного свободного времени, предлагаю заработать! Это творческая, интересная и, главное, быстрая работа, которая не требует дополнительных усилий. Стоимость ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте.У меня такая проблема я поставил движок Городской портал на Dle, но у меня в доске объявления не отоброжает фото мини сейчас у меня вот так http://floomby.ru/content/bZ9aPKNzES , а надо что было вот так ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Мне нужен дизайн для сайта Кулинария+Медицина.На главной странице я хочу видеть повара со своими приборами и врача так же фото должно быть на половину повар и врач только без границ.Я там прикрепил файл ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте.У меня есть сайт на Drupal, мне его сделал один из фри-лансеров но он такой кривой работа просто отстойная зато денег содрал как надо. Мне нужен человек который знаком хорошо ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Зравствуйте.Мне нужно перенести сайт с одного движка на другой, с дизайном если это возможно. Вот сайт каторый надо перенести http://krasradiorynok.ru/ а вот движок http://www.instantcms.ru/ на каторый надо перенести. ...Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте.Мне нужно наполнения моего кулинарного форума оригинальными рецептами с фото.А так же написать статью для кулинарного сайта. Вот ссылка моего сайта http://kulinar-yar.ru/ Пишите свои цены.Работа постоянная цены оптовые.Завершен13 лет назад
Здраствуйте. Мне нужен сайт Аукцион. Вот ссылка http://www.24au.ru/ один в один. Пишите свои цены и сроки.Еще хотел узнать на каком движке будет сайт?Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте.Нужна раскрутка сайта его поддержка и наполнения рецептами и статьями. Пишите указывайте ценны.Вот ссылка http://kulinar-yar.ru/Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте.Мне нужен человек каторый хорошо знает тему кулинарии и кулинарных рецептов. Для наполнения моего форума хорошими рецептами. Пишите ваши цены. Вот ссылка на форум http://forum.kulinar-yar.ru/Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте.Мне нужен человек кто имел дела с наполнением форума на тему Авто. Пишите,говорите свои цены.Вот форум с чем вам придеться работать http://k.24tp.ru/Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Вот мой сайт – www.profi-center.ru Высылаю вам техническое задание. Хочется услышать подробную стоимость, обязательно по каждому пункту, а не всё вместе, и сроки выполнения работы. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый вечер.Я ищу человека каторый сможет заниматься мои форумом наполнения создания темы и так.д. Вот ссылка с каким форумом вам придеться работать http://24tp.ru/ если ка го это заинтересовало пишите. И цены свои указывайте?Завершен14 лет назад
Добрый вечер.Я ищу человека каторый сможет заниматься мои форумом наполнения создания темы и так.д. Вот ссылка с каким форумом вам придеться работать http://forum.optibit.ru/ если ка го это заинтересовало пишите. И цены свои указывайте.Завершен14 лет назад
У меня такая проблема вот сайт http://ellarea.ru/ только он что то белый через гугл и оперу один цвет на через мозилу он черный вот так http://ellarea.ru/1.bmp почему не могу знать кто то говорит что дела ...Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте.Мне нужно раскрутить сайт в Яндексе по ключевым слова(сауна,сауна красноярска,веники,порилка,баня и так.д) вот сайт какторый надо раскрутить http://sem-patniz.ru/ Пишите ваши цены и сроки.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте.Мне нужен сайт типа конструктора, который сам создает сайт в нескольких этапов еще что к нему было прикручено несколько шаблонов ну где то штук 15-20 на разную тематику.А если можно сделать типа этого сайта ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Мне нужен Интернет Магазин типа этого http://bktatur.ru по функционалу все также только не полностью, кроме дизайна ,дизайн надо изменить.Если кто сможет пишите сейчас я свободен о цене договоримся.Срок 10 дней.Вот моя ася 16324249Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
Мне нужен шаблон для движка фотогалерии 4images.Время есть пока, кто желает пишите сюда или в асю 16324249 бюджет обсудим на месте. (4homepages...de/4images/download.p h p)Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад