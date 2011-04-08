aleksnet75

Александр aleksnet75

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Наполнение сайта женской тематики

    Срочно требуеться добросовестный работник каторый знаком с темами женской тематики,пример красота,стиль и мода. Для наполнения сайта новыми статьми.Жду ваше оброщения пишите цены и ваши сроки.

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавления рецептов на сайт

    Всем тем, кто любит и умеет готовить, у кого есть фотоаппарат и немного свободного времени, предлагаю заработать! Это творческая, интересная и, главное, быстрая работа, которая не требует дополнительных усилий. Стоимость ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна помощь, срочно

    Здравствуйте.У меня такая проблема я поставил движок Городской портал на Dle, но у меня в доске объявления не отоброжает фото мини сейчас у меня вот так http://floomby.ru/content/bZ9aPKNzES , а надо что было вот так ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Мне нужен дизайн для сайта Кулинария+Медицина.На главной странице я хочу видеть повара со своими приборами и врача так же фото должно быть на половину повар и врач только без границ.Я там прикрепил файл ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта

    Здравствуйте.У меня есть сайт на Drupal, мне его сделал один из фри-лансеров но он такой кривой работа просто отстойная зато денег содрал как надо. Мне нужен человек который знаком хорошо ...

    Drupal
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенос сайта.

    Зравствуйте.Мне нужно перенести сайт с одного движка на другой, с дизайном если это возможно. Вот сайт каторый надо перенести http://krasradiorynok.ru/ а вот движок http://www.instantcms.ru/ на каторый надо перенести. ...

    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнения форума.

    Здравствуйте.Мне нужно наполнения моего кулинарного форума оригинальными рецептами с фото.А так же написать статью для кулинарного сайта. Вот ссылка моего сайта http://kulinar-yar.ru/ Пишите свои цены.Работа постоянная цены оптовые.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно сделать сайт.

    Здраствуйте. Мне нужен сайт Аукцион. Вот ссылка http://www.24au.ru/ один в один. Пишите свои цены и сроки.Еще хотел узнать на каком движке будет сайт?

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнения форума.

    Здравствуйте.Мне нужен человек каторый хорошо знает тему кулинарии и кулинарных рецептов. Для наполнения моего форума хорошими рецептами. Пишите ваши цены. Вот ссылка на форум http://forum.kulinar-yar.ru/

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программированние

    Здравствуйте. Вот мой сайт – www.profi-center.ru Высылаю вам техническое задание. Хочется услышать подробную стоимость, обязательно по каждому пункту, а не всё вместе, и сроки выполнения работы. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение форума.

    Добрый вечер.Я ищу человека каторый сможет заниматься мои форумом наполнения создания темы и так.д. Вот ссылка с каким форумом вам придеться работать http://24tp.ru/ если ка го это заинтересовало пишите. И цены свои указывайте?

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение форума.

    Добрый вечер.Я ищу человека каторый сможет заниматься мои форумом наполнения создания темы и так.д. Вот ссылка с каким форумом вам придеться работать http://forum.optibit.ru/ если ка го это заинтересовало пишите. И цены свои указывайте.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наладить сайт.

    У меня такая проблема вот сайт http://ellarea.ru/ только он что то белый через гугл и оперу один цвет на через мозилу он черный вот так http://ellarea.ru/1.bmp почему не могу знать кто то говорит что дела ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Здравствуйте.Мне нужно раскрутить сайт в Яндексе по ключевым слова(сауна,сауна красноярска,веники,порилка,баня и так.д) вот сайт какторый надо раскрутить http://sem-patniz.ru/ Пишите ваши цены и сроки.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Конструктор сайтов.

    Здравствуйте.Мне нужен сайт типа конструктора, который сам создает сайт в нескольких этапов еще что к нему было прикручено несколько шаблонов ну где то штук 15-20 на разную тематику.А если можно сделать типа этого сайта ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазин

    Мне нужен Интернет Магазин типа этого http://bktatur.ru по функционалу все также только не полностью, кроме дизайна ,дизайн надо изменить.Если кто сможет пишите сейчас я свободен о цене договоримся.Срок 10 дней.Вот моя ася 16324249

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

phprabchun
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Срочно нужно запустить сайт
Очень доволен сотрудничесвом с данным заказчиком. Были проблемы изза разницы во времени но вроде все решили :) Очень рекомендую
Александр быстро и четко выполнил поставленную задачу. Помог в решении других вопросов по сайту. Всегда на связи. Приятно иметь дело с профессионалом своего дела. Рекомендую как ответственного и грамотного специалиста и просто хорошего человека.
Ответный отзыв
dankmc
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$45
10 баллов
13 лет назад
Наполнения форума.
Прекрасный и понимающий заказчик.Прислушивается к мнению, легок в общении.Работать-одно удовольствие.
Работает хорошо.Очень доволен.Советую всем.
Ответный отзыв
NastEnka8609
38 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$6
10 баллов
14 лет назад
Наполнение форума.
Хороший, адекватный заказчик. Своевременная оплата.
Хороший исполнитель. Грамотно составила разделы для форума и организовала его интересное наполнение.Анастасия ты просто супер. Все советую не пожалеете.
Ответный отзыв
Qwoter
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Наполнение форума.
Замечательный заказчик. Четкое ТЗ и адекватная своевременная оплата.
Ставлю самую высокую оценку, так как исполнитель сделал работу качественно и, что не мало важно, в срок. Спасибо, было приятно сотрудничать
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Mkite
Кайт 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Наладить сайт.
Очень быстро порешали задачу. Моментально получил оплату. Приятно сотрудничать с такими людьми!
Просто супер выполнил свою работу в течения 10 минут.Все бы так выполняли бы свою работу.Советую все с ним работать.Я буду с ним сотрудничать и дальше.
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