Мне нужен дизайн для сайта Кулинария+Медицина.На главной странице я хочу видеть повара со своими приборами и врача так же фото должно быть на половину повар и врач только без границ.Я там прикрепил файл можете глянуть это набросок дизайнера но он не очень.Мне нужно что вы сделали качественно пишите ваши цены и хочу видеть ваше портфолио.