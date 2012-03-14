Дизайн сайта пирамиды

$100
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок173 просмотра
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Сайт аналог goldline.pro

Дизайн нужен светлый приятный глазу, структура вывода данных как на сайте примере

На выходе должен получить макеты psd + html верстка

От Вас красивые работы и цена-срока на реализацию

Дизайн сайта
12 лет назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 часов назад
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