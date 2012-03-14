Дизайн сайта пирамиды

Ищу талантливого и ответственного дизайнера для создания макета сайта , тематика: IT-портал, мобильные устройства.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт аналог goldline.pro
Дизайн нужен светлый приятный глазу, структура вывода данных как на сайте примере
На выходе должен получить макеты psd + html верстка
От Вас красивые работы и цена-срока на реализацию
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