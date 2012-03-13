Разработка дизайна сайта

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок244 просмотра
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Здравствуйте

Требуется разработка дизайна сайта

Концепция сайта во вложении

Бюджет ограничен, поэтому прошу откликнуться тех, кто разрабатывает дизайны главной страницы от 50$

Дизайн нужен на 15 марта.Поэтому укажите, готовы ли вы приступить уже сейчас к разработке дизайна.

В ответе пожалуйста укажите: стоимость разработки главной и сроки, и, обязательно, контакты.

Если сотрудничество будет удачным, буду заказывать еще.

Надеюсь на удачное сотрудничество.

12 лет назад
lukovoy_yuriy
Луковой 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв