Здравствуйте

Требуется разработка дизайна сайта

Концепция сайта во вложении

Бюджет ограничен, поэтому прошу откликнуться тех, кто разрабатывает дизайны главной страницы от 50$

Дизайн нужен на 15 марта.Поэтому укажите, готовы ли вы приступить уже сейчас к разработке дизайна.

В ответе пожалуйста укажите: стоимость разработки главной и сроки, и, обязательно, контакты.

Если сотрудничество будет удачным, буду заказывать еще.

Надеюсь на удачное сотрудничество.