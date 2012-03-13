Дизайн виджета для телевизора (дизайн wap-сайта)

Требуется дизайн внутренних страниц сайта, сам сайт наполнен текстами, но необходимы оригинальные картинки и иконки, тематика: создание, дизайн, продвижение сайтов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо оформить виджет для ЖК-телевизоров: сохранить компоновку, добавить красоту. Макет в приложении.
Виджет будет размещен устанавливаться как отдельное полноэкранное приложение.
Всего 3-4 уникальных страницы. Срок выполнения: 3-4 дня.
Результатом должно быть изображение или сверстанный html.
В заявках прошу указывать цену, срок и ссылку на портфолио.
Оплата в webmoney (WMU).
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