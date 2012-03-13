Дизайн виджета для телевизора (дизайн wap-сайта)

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки128 просмотров
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Необходимо оформить виджет для ЖК-телевизоров: сохранить компоновку, добавить красоту. Макет в приложении.

Виджет будет размещен устанавливаться как отдельное полноэкранное приложение.

Всего 3-4 уникальных страницы. Срок выполнения: 3-4 дня.

Результатом должно быть изображение или сверстанный html.

В заявках прошу указывать цену, срок и ссылку на портфолио.

Оплата в webmoney (WMU).

12 лет назад
suray
Борис 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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