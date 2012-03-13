Создать портал недвижимости на WP

Создать дизайн сайта кондитерской "Карамель" Кондитерская "Карамель" имеет собственное производство тортов и других кондитерских изделий, а также большую сеть собственных магазинов. Подробности по цветовой гамме, размерам и пр. обсуждаются после утверждения исполнителя. Из наглядных материалов предоставляется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
CMS:
WordPress 3.3.1. (последняя версия)
Контент:
- 70 уникальных (95-100% по Адвего) тематических статей (от 2к символов) с картинкой; 30 опубликованных, на 40 поставить отложенную публикацию!!
- для каждой из 10 рубрик разместить обзорную тематическую статью от 3к символов;
Происхождение контента – уникальный рерайт ! НЕ синонимайзер. Сайт для людей.
Рубрики:
Жилая недвижимость.
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Лица недвижимости
Недвижимость в Киеве
Недвижимость в Крыму
Недвижимость в России
Советы профессионалов недвижимости
Практика недвижимости
Теория недвижимости
Дизайн:
- уникальный (в архиве с сайтом отправить исходник в формате PSD).
SEO:
- настроить HTML и XML карты сайта;
- для всех статей прописать meta keywords, meta description;
- для всех картинок прописать alt и title;
- ЧПУ.
Установить на хостинг.
Как я вижу этапы работ:
1. Буду выбирать победителя по дизайну!!! главной странички.
2. По статьям выбирать не буду.
3. После оглашения победителя, победитель начинает писать, оптимизировать и размещать статьи.
4. Сделать дамп старого сайта, залить на хостинг, привязать к домену.
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