Создать портал недвижимости на WP

# 1 — $ 102

CMS:

WordPress 3.3.1. (последняя версия)

Контент:

- 70 уникальных (95-100% по Адвего) тематических статей (от 2к символов) с картинкой; 30 опубликованных, на 40 поставить отложенную публикацию!!

- для каждой из 10 рубрик разместить обзорную тематическую статью от 3к символов;

Происхождение контента – уникальный рерайт ! НЕ синонимайзер. Сайт для людей.

Рубрики:

Жилая недвижимость.

Загородная недвижимость

Коммерческая недвижимость

Лица недвижимости

Недвижимость в Киеве

Недвижимость в Крыму

Недвижимость в России

Советы профессионалов недвижимости

Практика недвижимости

Теория недвижимости

Дизайн:

- уникальный (в архиве с сайтом отправить исходник в формате PSD).

SEO:

- настроить HTML и XML карты сайта;

- для всех статей прописать meta keywords, meta description;

- для всех картинок прописать alt и title;

- ЧПУ.

Установить на хостинг.

Как я вижу этапы работ:

1. Буду выбирать победителя по дизайну!!! главной странички.

2. По статьям выбирать не буду.

3. После оглашения победителя, победитель начинает писать, оптимизировать и размещать статьи.

4. Сделать дамп старого сайта, залить на хостинг, привязать к домену.