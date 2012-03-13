Сделать дизайн сайта и сверстать в .html

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки112 просмотров
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Необходимо нарисовать новый дизайн сайта и сверстать его в .html.

Дизайн должен быть валидным и кроссбраузерным.

Кодировка - UTF-8.

Использовать:

.

Основные моменты указаны во вложенном файле. Там же адрес сайта.

Существующий дизайн не устраивает отсутствием различных форм.

Желательно, чтобы от исполнителя сами поступали предложения что и как сделать. От нас - только подача идеи, а как это реализовать и воплотить красиво - задача дизайнера и верстальщика.

В заявке просьба указывать цену за всё и сроки выполнения.

Дизайн сайтаHTML
12 лет назад
closeca
35 летСербия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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