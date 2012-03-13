Сделать дизайн сайта и сверстать в .html

Требуется разработать дизайн сайта для экскурсионного агентства Мос-Тур. Основное направление деятельности компании — организация экскурсий по Москве, подмосковью и городам Золотого кольца России. Размер фиксированный, 1200 пикселей по ширине. Логотип и техническое задание находятся в приложении. Дизайн сайта должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать новый дизайн сайта и сверстать его в .html.
Дизайн должен быть валидным и кроссбраузерным.
Кодировка - UTF-8.
Использовать:
.
Основные моменты указаны во вложенном файле. Там же адрес сайта.
Существующий дизайн не устраивает отсутствием различных форм.
Желательно, чтобы от исполнителя сами поступали предложения что и как сделать. От нас - только подача идеи, а как это реализовать и воплотить красиво - задача дизайнера и верстальщика.
В заявке просьба указывать цену за всё и сроки выполнения.
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