Сделать дизайн сайта и сверстать в .html

Необходимо нарисовать новый дизайн сайта и сверстать его в .html.

Дизайн должен быть валидным и кроссбраузерным.

Кодировка - UTF-8.

Использовать:

.

Основные моменты указаны во вложенном файле. Там же адрес сайта.

Существующий дизайн не устраивает отсутствием различных форм.

Желательно, чтобы от исполнителя сами поступали предложения что и как сделать. От нас - только подача идеи, а как это реализовать и воплотить красиво - задача дизайнера и верстальщика.

В заявке просьба указывать цену за всё и сроки выполнения.