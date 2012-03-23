Приватно для Королева Елена (action-studio)

Нужен дизайн для сайта онлайн-магазина. Что именно придется нарисовать, можно посмотреть здесь: 3karapuza.ru/shop/slingi/slingi-s-kolcami. Просто на новом сайте будут те же элементы, что и на этой странице (шапка, две колонки, в левой колонке категории товаров и ...