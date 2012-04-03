Добрый день! Нужен профессионал для отрисовки нескольких страниц + главная (всего 5-6 страниц будет). Макеты структуры и положения элементов имеются (в аттаче). Примеры понравившихся проектов с комментариями заказчика: http://www.unisender.com - neat and clean design (Sitemap may be ...
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Нужен дизайн для сайта онлайн-магазина. Что именно придется нарисовать, можно посмотреть здесь: 3karapuza.ru/shop/slingi/slingi-s-kolcami. Просто на новом сайте будут те же элементы, что и на этой странице (шапка, две колонки, в левой колонке категории товаров и фильтр по ценам, в правой – вывод самих товаров). Отрисовать нужно одну страницу. Подробнее можно прочитать в приложенном ТЗ. Если в нем какие-то моменты непонятны – спрашивайте, отвечу.
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