Нужен дизайн для сайта онлайн-магазина. Что именно придется нарисовать, можно посмотреть здесь: 3karapuza.ru/shop/slingi/slingi-s-kolcami. Просто на новом сайте будут те же элементы, что и на этой странице (шапка, две колонки, в левой колонке категории товаров и фильтр по ценам, в правой – вывод самих товаров). Отрисовать нужно одну страницу. Подробнее можно прочитать в приложенном ТЗ. Если в нем какие-то моменты непонятны – спрашивайте, отвечу.