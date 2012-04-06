Приватно для Королева Елена (action-studio)

есть шаблон от templatemonster его надо переделать под joomla 2.5. с не большими переделками. http://www.templatemonster.com/website-templates/25313.html вот шаблон полностью куплен официально надо это как то натянуть на joomla. с небольшим изменением место: fresh photo gallery продлить welcome to our site ...