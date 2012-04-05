Дизайн сайта для турфирмы (по турбазам Алтая)

$150
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок930 просмотров
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#1$150

Данный сайт предназначен только для базы туристских объектов размещения. Должно быть удобное меню, красивая шапка, соблюдение фирменных цветов логотипа (www.altaiteam.ru).

Примерно понравились следующие варианты:

http://www.usametrics.ru/portfolio-project.asp?id=amster

http://www.astramg.ru/portfolio/sites/225/

sheregesh.su/

Необходима так же внутренняя страница.

Готовы ответить на вопросы, пишите.

Дизайн сайта
12 лет назад
vladlena84
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Победитель конкурса
simpaticos
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
#1
Спасибо большое! Работа была сделана качественно и быстро, любые дополнительные поправки вносились очень оперативно. Довольны. Будем и дальше сотрудничать!
Отличный работодатель. Четко формулирует задачу. Нет проблем не с доработками не с оплатой. Большое спасибо, приятно работать.
Заявки фрилансеров
simpaticos
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
#1
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