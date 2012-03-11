Дизайн сайта по прокату автомобилей

Есть сайт. Наглядно: www.megapolismedia.com/index.Необходимо внести изменения в первоначальный дизайн сайта согласно ТЗ на основе cтиля и дизайна имеющихся презентаций в Power Point, а так же внести, согласно ТЗ изменения в структуру сайта. Сайт привязан ...
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Нужен красивый, представительный дизайн сайта по прокату vip автомобилей:
Требования:
1. Отсутствие штампов и узнаваемых элементов из шаблонов.
2. Должен выглядеть эксклюзивно, солидно.
3. Резиновый дизайн.
Дизайнер должен иметь хорошее портфолио и готовность исполнить макет в краткие сроки (до недели).
Возможность сверстать макет - только плюс.
Бюджет может быть немного изменен.
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