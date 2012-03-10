Дизайн сайта: спорттовары, туризм и активный отдых

Дизайн страницы "Альбомы" музыкально сайта смотрится неопрятно. Хотелось бы изменить его, привести в соответствие со всеми остальными страницами сайта. Требования: 1. Должна выводиться следующая информация о каждом альбоме: 1.1. Название 1.2. Исполнитель / исполнители 1.3. Лейбл / лейблы 1.4. Страна / ...
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Уважаемые веблансеры!
Предлагаем Вашему вниманию конкурс на разработку дизайна для главной страницы сайта.
Тематика сайта:
Сеть оптово-розничных магазинов по продаже спорттоваров, одежды и снаряжения. Туризм и активный отдых.
Цель создания сайта:
Показать лицо компании (сформировать индивидуальный образ), используя в оформлении сайта ярко выраженный стиль компании:
Все требования к дизайну изложены в техническом задании,
которое прикреплено к данному проекту.
Победитель конкурса получает право на отрисовку
10 внутренних страниц сайта по 5 у.е. за одну страницу.
Ждём Ваших работ и предложений!
Удачи!
С уважением,
Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».
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