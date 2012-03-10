Дизайн сайта: спорттовары, туризм и активный отдых

$200
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок2074 просмотра
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#1$200

Уважаемые веблансеры!

Предлагаем Вашему вниманию конкурс на разработку дизайна для главной страницы сайта.

Тематика сайта:

Сеть оптово-розничных магазинов по продаже спорттоваров, одежды и снаряжения. Туризм и активный отдых.

Цель создания сайта:

Показать лицо компании (сформировать индивидуальный образ), используя в оформлении сайта ярко выраженный стиль компании:

Все требования к дизайну изложены в техническом задании,

которое прикреплено к данному проекту.

Победитель конкурса получает право на отрисовку

10 внутренних страниц сайта по 5 у.е. за одну страницу.

Ждём Ваших работ и предложений!

Удачи!

С уважением,

Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».

Дизайн сайта
12 лет назад
EcoSoft
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Shendakov
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
Shendakov
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
#1
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