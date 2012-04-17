Добрый день, уважаемые фрилансеры,

Необходимо разработать дизайн туристического сайта.

Сайт представляет собой интернет проект в сфере самостоятельного туризма. Название – GoodMarshrut. Логотип, краткое описание проекта, будут добавлены в прикрепленные файлы в ближайшее время.

Общие требования к стилю: должен быть светлый, яркий, позитивный, но не кричащий. Форма составляющих композиционных элементов дизайна: прямоугольные технологичные или слишком агрессивные линии не подходят, как и чересчур мягкие – надо найти золотую середину, посетителю должно быть комфортно проводить здесь много времени, он должен легко и сразу находить необходимую информацию или услугу.

Элементы:

• шаблон страницы,

• Форма поиска тура, отеля, авиа, авто

• Личный кабинет