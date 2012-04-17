Дизайн туристического сайта

Дизайн сайтовЗавершен40 заявок398 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры,

Необходимо разработать дизайн туристического сайта.

Сайт представляет собой интернет проект в сфере самостоятельного туризма. Название – GoodMarshrut. Логотип, краткое описание проекта, будут добавлены в прикрепленные файлы в ближайшее время.

Общие требования к стилю: должен быть светлый, яркий, позитивный, но не кричащий. Форма составляющих композиционных элементов дизайна: прямоугольные технологичные или слишком агрессивные линии не подходят, как и чересчур мягкие – надо найти золотую середину, посетителю должно быть комфортно проводить здесь много времени, он должен легко и сразу находить необходимую информацию или услугу.

Элементы:

• шаблон страницы,

• Форма поиска тура, отеля, авиа, авто

• Личный кабинет

12 лет назад
Sonrisa_del_Sol
Анастасия 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
UlianFree
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$200
14 дней
Юлия, спасибо, с Вами приятно работать! отличное чувство стиля, выполнены все пожелания и в срок, аккуратное исполнение! очень приятно, что вы всегда на связи) надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
И Вам, спасибо большое. С такими заказчиками всегда приятно иметь дело. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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