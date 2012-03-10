Доработка дизайна сайта

Необходимо нарисовать дизайн для фан-сайта по игре Risen 2: Dark Waters. Требования и пожелания. 1. Можно использовать арты и обои из Risen(Обязательно должны присутствовать арты/обои из Risen 2: Dark Waters). 2. По ширине размер дизайна должен быть 1920px, ...
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Требуется доработать дизайн сайта. Сменить название проекта в шапке с high five.com на Ally War (подобрать подходящий шрифт, текущий не устраивает), заменить фото галерею на голосование, убрать из шапки баннер смены картинок и заполнить пустое место.
Так же требуется проработать внутреннюю страницу регистрации.
PSD дизайна в прикрепленных файлах
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