Доработка дизайна главной страницы

Задача:

Доработать дизайн главной страницы (без разработки и вёрстки) питомника породистых собак.

Условия:

Есть готовый движок сайта, макеты и описания всех страниц с внутренней логикой и набросок дизайна, сделанный мной + темлпейт, на который я опирался. Выдумывать ничего нового не придётся, нужно просто довести до ума набросок или предложить свой вариант, главное чтобы было аккуратно, представительно и «бутстрапово».