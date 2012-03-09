Апгрейд сайта

Требуется редизайн веб студии. В данный момент студия здесь http://ow-s.com/ Предпочитаю минимализм. Бюджет - до 200$. Расматриваю вариант оплаты - в обмен на вёрстку и создание сайта для Вас по Вашему дизайну. Дизайн должен быть креативным, продуманным, ...