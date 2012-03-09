Апгрейд сайта

Дизайн должен напоминать о Швейцарии… Красные тоны… 1. Дизайн главной страницы – которая будет иметь текстовый блок, меню, а также графический блок из четырёх блоков – кнопок – 1. Обучение в Швейцарии, 2. Работа в Швейцарию, ...
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Нужен фрилансер для разработки дизайна сайта. Бюджет предлагайте.
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