Дизайн сайта, посвящённый Швейцарии

Дизайн должен напоминать о Швейцарии… Красные тоны…

1. Дизайн главной страницы – которая будет иметь текстовый блок, меню, а также графический блок из четырёх блоков – кнопок – 1. Обучение в Швейцарии, 2. Работа в Швейцарию, 3. Иммиграция в Швейцарию, 4. Туры в Швейцарию

2. При нажатии на один их этих разделов, шапка должна отличаться частично от главной, а также иметь блок графический фоток… обучение в Швейцарии – фото универов + небольшое описание, с другими так же, работа – фото работников и текст, иммиграция – счастливые семьи, туры – достопримечательности Швейцарии .

3. Также на всех страницах баннер – заполните анкету прямо сейчас и получите гарантированный подарок.

Бюджет 180-200$ сроки небольшие - неделя, максимум 1,5...

Возможна предоплата

И дальнейшее сотрудничество