Дизайн сайта, посвящённый Швейцарии

Описания макета в текстовом файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн должен напоминать о Швейцарии… Красные тоны…
1. Дизайн главной страницы – которая будет иметь текстовый блок, меню, а также графический блок из четырёх блоков – кнопок – 1. Обучение в Швейцарии, 2. Работа в Швейцарию, 3. Иммиграция в Швейцарию, 4. Туры в Швейцарию
2. При нажатии на один их этих разделов, шапка должна отличаться частично от главной, а также иметь блок графический фоток… обучение в Швейцарии – фото универов + небольшое описание, с другими так же, работа – фото работников и текст, иммиграция – счастливые семьи, туры – достопримечательности Швейцарии .
3. Также на всех страницах баннер – заполните анкету прямо сейчас и получите гарантированный подарок.
Бюджет 180-200$ сроки небольшие - неделя, максимум 1,5...
Возможна предоплата
И дальнейшее сотрудничество
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