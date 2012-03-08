Дизайн интернет-магазина

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок233 просмотра
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Необходимо создать дизайн интернет-магазина. Направление – торговля запчастями для грузовых автомобилей и автобусов марки Хёндай. Стиль – минимализм. Только Москва.

12 лет назад
a_butt
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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