Нарисовать дизайн

Есть сайт на базе CS-Cart, (интернет-магазин музыкального оборудования: свет, звук, спецэффекты, dj оборудование, лазера и муз.инструменты).

Логотип для нового сайта есть:

http://www.weblancer.net/files/projects/3379/33796...

Цветовая гамма: серый, черный, белый, оранжевый

адрес сайта: cart (точка) 4club.com.ua

ширина сайта фиксированная, расположение блок на главной скорее всего останется таким как сейчас, с небольшими изменениями

Требования:

Дизайн должен быть «музыкальным», содержать элементы, согласно тематике сайта.

Контакты должны быть на видно месте сайта, возможно в шапке. Также на видном месте должны быть информационные страницы типа: «О нас», как сделать заказ, как оплатить, доставка, гарантия, контакты, и т.п.

Для начала необходимо разработать дизайн для главной страницы, как утвердим — для остальных частей сайта (страница бренда, страница товара и т.п.).

Также новый дизайн нужно будет навесить на сайт!!!

Указывайте обязательно свою цену за работу. Прошу также не показывать мне готовые шаблоны с темплейт монстра и других источников, знаю уже их все наизусть)