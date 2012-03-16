Нарисовать дизайн

Нужно сделать макет на тему популярной игры World of Warcraft. На сайте будет все для игроков этой популярной игры. А именно патчи, аддоны, новости и т.д. Подробнее смотрите в прикрепленном файле. Сайт будет на CMS ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на базе CS-Cart, (интернет-магазин музыкального оборудования: свет, звук, спецэффекты, dj оборудование, лазера и муз.инструменты).
Логотип для нового сайта есть:
http://www.weblancer.net/files/projects/3379/33796...
Цветовая гамма: серый, черный, белый, оранжевый
адрес сайта: cart (точка) 4club.com.ua
ширина сайта фиксированная, расположение блок на главной скорее всего останется таким как сейчас, с небольшими изменениями
Требования:
Дизайн должен быть «музыкальным», содержать элементы, согласно тематике сайта.
Контакты должны быть на видно месте сайта, возможно в шапке. Также на видном месте должны быть информационные страницы типа: «О нас», как сделать заказ, как оплатить, доставка, гарантия, контакты, и т.п.
Для начала необходимо разработать дизайн для главной страницы, как утвердим — для остальных частей сайта (страница бренда, страница товара и т.п.).
Также новый дизайн нужно будет навесить на сайт!!!
Указывайте обязательно свою цену за работу. Прошу также не показывать мне готовые шаблоны с темплейт монстра и других источников, знаю уже их все наизусть)
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