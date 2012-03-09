Макет на тему WOW

$100
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок296 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать макет на тему популярной игры World of Warcraft. На сайте будет все для игроков этой популярной игры. А именно патчи, аддоны, новости и т.д. Подробнее смотрите в прикрепленном файле.

Сайт будет на CMS DLE

12 лет назад
dansing
Данил 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад