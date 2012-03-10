Дизайн сайта каталога

Дизайн сайтовЗавершен25 заявок311 просмотров
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Нужен дизайн сайта каталога.

Дизайн нужен не сложный - блочный. По типу шаблонных. В приложении то, что очень похоже на требуемый результат.

Другие подробности озвучу выбранному исполнителю.

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Дизайн сайта
12 лет назад
gradart
Артур 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
NewAnns
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$200
2 дня
Всё снова отлично. Очень рад сотрудничеству.
Снова хорошо сработались. Сроки сильно поджимали, но все получилось совместными усилиями. Рада сотрудничеству)
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