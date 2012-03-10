Нарисовать и сверстать дизайн для webasysta, SS

$100
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок143 просмотра
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нарисовать и сверстать дизайн для webasysta, shop script

автомобильная тематика – интернет магазин

сайт kkm-tlt.ru/ – интернет магазин тюнинга и аксесуаров

понравил идея здесь: pimi.ru/ – но тема детей никак не увязывается с автомобилями и шапка большая

скромно но со вкусом здесь district31tm.org/

криво но технологично здесь tuning63.ru/ (немножко большая картинка на первом плане, на pimi.ru – интересней сделано )

жду предложений

ОБЯЗАТЕЛЬНО: умение,знание и понимание ФЕЙСА интернет магазина

преимущество оплата по результату, как вариант рассмотрю предоплату

12 лет назад
legzzi
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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