Задача: Доработать дизайн главной страницы (без разработки и вёрстки) питомника породистых собак. Условия: Есть готовый движок сайта, макеты и описания всех страниц с внутренней логикой и набросок дизайна, сделанный мной + темлпейт, на который я ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разрабатывается сайт.Тестовая ссылка lala.betflop.com
Есть лого. Требуется доработать шапку. Там идет картинка-заставка из стандартного шаблона. Вместо нее нужно туда поместить красиво-оформленый краткий текст в одно предложение, какой именно, сообщу исполнителю
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