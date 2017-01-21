Дизайн сайта по игре Risen 2: Dark Waters.

$100
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок228 просмотров
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Необходимо нарисовать дизайн для фан-сайта по игре Risen 2: Dark Waters.

Требования и пожелания.

1. Можно использовать арты и обои из Risen(Обязательно должны присутствовать арты/обои из Risen 2: Dark Waters).

2. По ширине размер дизайна должен быть 1920px, около 1200px по высоте(зависит от размера фонового изображения).

3. Размер ширины новостной ленты, столбцов(блоков) должен быть, как у этого дизайна http://s1.ipicture.ru/uploads/20120310/h5n0IMiM.jpg

4. Пример макета, который должен у вас получиться: http://s1.ipicture.ru/uploads/20120310/h5n0IMiM.jpg

Тоесть по два пустых блока с каждой стороны и несколько пустых новостей.

5. Дизайн должен быть не хуже работ fadar.com.ru Для вашего удобства я приложил к проекту несколько их работ.

!!!В заявке указывайте ссылку на ваше портфолио!!! Цена за дизайн 3000WMR, изменению не подлежит.

Дизайн сайта
8 лет назад
6nickes9
Николай 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$100
5 дней
Работа была выполнена очень качественно и в срок. Рекомендую Игоря, как отличного веб-дизайнера.
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