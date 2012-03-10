Нужна качественная работа

Движок сайта Drupal.

Необходимо создать дизайн страниц раздела услуг на сайте http://masterheating.ru. Так же на этих станица нужно применить уникальный контент с использованием информации из раздела "цены" В контенте нужны качественные картинки соответствующей тематике.

В дизайне должны быть качественные элементы Flash.

На каждой станице должен быть калькулятор цен с использованием информации из нашего раздела "Цены"

Все должно быть интуитивно понятно.

Примеры и предложения я жду от Вас.

Просьба начинающих фрилансеров не беспокоить.