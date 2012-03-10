Нужна качественная работа

Идея дизайна, необходимо сделать дизайн под информационный портал. Чтобы были фотореалистичный фон, в стиле вечернего города (фотографии будут предоставлены) и чтобы общий стиль менялся на основании того, какое сейчас время года и время суток. Для каждого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Движок сайта Drupal.
Необходимо создать дизайн страниц раздела услуг на сайте http://masterheating.ru. Так же на этих станица нужно применить уникальный контент с использованием информации из раздела "цены" В контенте нужны качественные картинки соответствующей тематике.
В дизайне должны быть качественные элементы Flash.
На каждой станице должен быть калькулятор цен с использованием информации из нашего раздела "Цены"
Все должно быть интуитивно понятно.
Примеры и предложения я жду от Вас.
Просьба начинающих фрилансеров не беспокоить.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
нарисовать и сверстать дизайн для webasysta, shop script автомобильная тематика – интернет магазин сайт kkm-tlt.ru/ – интернет магазин тюнинга и аксесуаров понравил идея здесь: pimi.ru/ – но тема детей никак не увязывается с автомобилями и шапка ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
Разрабатывается сайт.Тестовая ссылка lala.betflop.com Есть лого. Требуется доработать шапку. Там идет картинка-заставка из стандартного шаблона. Вместо нее нужно туда поместить красиво-оформленый краткий текст в одно предложение, какой именно, сообщу исполнителюЗакрыт12 лет назад
- $250
Задача: Доработать дизайн главной страницы (без разработки и вёрстки) питомника породистых собак. Условия: Есть готовый движок сайта, макеты и описания всех страниц с внутренней логикой и набросок дизайна, сделанный мной + темлпейт, на который я ...Завершен12 лет назад
Необходим дизайн для сайта японской музыки, как современной так и этнической. Сложность средняя, не навороченный, простенько, но со стилем :) В нынешних ценах не разбираюсь, предлагайте Вы цену и сроки.Завершен12 лет назад
Нужен дизайн сайта каталога. Дизайн нужен не сложный - блочный. По типу шаблонных. В приложении то, что очень похоже на требуемый результат. Другие подробности озвучу выбранному исполнителю. Оплата через WebMoneyЗавершен12 лет назад
Есть сайт на базе CS-Cart, (интернет-магазин музыкального оборудования: свет, звук, спецэффекты, dj оборудование, лазера и муз.инструменты). Логотип для нового сайта есть: http://www.weblancer.net/files/projects/3379/33796... Цветовая гамма: серый, черный, белый, оранжевый адрес сайта: cart (точка) 4club.com.ua ширина сайта фиксированная, расположение блок на главной ...Завершен12 лет назад
- $100
Нужно сделать макет на тему популярной игры World of Warcraft. На сайте будет все для игроков этой популярной игры. А именно патчи, аддоны, новости и т.д. Подробнее смотрите в прикрепленном файле. Сайт будет на CMS ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен фрилансер для разработки дизайна сайта. Бюджет предлагайте.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Дизайн должен напоминать о Швейцарии… Красные тоны… 1. Дизайн главной страницы – которая будет иметь текстовый блок, меню, а также графический блок из четырёх блоков – кнопок – 1. Обучение в Швейцарии, 2. Работа в Швейцарию, ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт12 лет назад