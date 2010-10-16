Требуется сверстать дизайн с использованием JS, JQ и подцепить к php скрипту регистрации. Форма ввода и окно файлы – всплывающие окна JQ. При клике на кнопку регистрация, всплывает окно форма регистрации, при нажатии продолжить в форме ...
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сверстать промо страницу. Предложения с ценой сюда или в ICQ 104375775. Дизайн в прикрепленных файлах.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется доработать дизайн сайта. Сменить название проекта в шапке с high five.com на Ally War (подобрать подходящий шрифт, текущий не устраивает), заменить фото галерею на голосование, убрать из шапки баннер смены картинок и заполнить пустое ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется дизайн сайта для анти DDoS сервиса. Примеры подобных сервисов приведены ниже: http://www.digilex.ru/ http://www.rosinterline.ru/ http://ddosoff.ru/ http://stop-ddos.ru/Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется рекламный банер для игрового сервера Lineage. Адрес сайта http://l2xl.ru Площадка размещения - http://l2top.ru Требования площадки: Максимум 50 кб, размер: 468*60 пикселей, допустимые типы файлов: png, jpg, gif Банер должен быть с анимацией. Должны отображаться: название сервера версия игры Gracia ...Баннеры20 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сверстать и натянуть дизайн в PSD на форум phpBB.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад