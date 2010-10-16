Shiyan

Алексей Shiyan

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сверстать и подключить к php скрипту

    Требуется сверстать дизайн с использованием JS, JQ и подцепить к php скрипту регистрации. Форма ввода и окно файлы – всплывающие окна JQ. При клике на кнопку регистрация, всплывает окно форма регистрации, при нажатии продолжить в форме ...

    PHP
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка промо страницы

    Требуется сверстать промо страницу. Предложения с ценой сюда или в ICQ 104375775. Дизайн в прикрепленных файлах.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка дизайна сайта

    Требуется доработать дизайн сайта. Сменить название проекта в шапке с high five.com на Ally War (подобрать подходящий шрифт, текущий не устраивает), заменить фото галерею на голосование, убрать из шапки баннер смены картинок и заполнить пустое ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер для сервера Lineage (изменились требования)

    $50

    Требуется рекламный банер для игрового сервера Lineage. Адрес сайта http://l2xl.ru Площадка размещения - http://l2top.ru Требования площадки: Максимум 50 кб, размер: 468*60 пикселей, допустимые типы файлов: png, jpg, gif Банер должен быть с анимацией. Должны отображаться: название сервера версия игры Gracia ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
kurkudilov
Денис 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Доработка дизайна сайта
Отличный заказчик! Всё объяснил, быстро оплатил. Спасибо!
Работа сделана быстро. Все пожелания выполнены.
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konkov_pv
Павел 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-1)
$80
10 баллов
13 лет назад
Натянуть дизайн на форум
Работать с Алексеем - одно удовольствие. Человек хорошо знает что хочет видеть, не возникает двойственных ситуаций. Никаких проблем с оплатой, постоянно на связи. Очень надежный человек. Несмотря на то что я затянул немного выполнение задания, Алексей не торопил и внимательно принял проект. С такими людьми приятно, удобно работать и хочется делать им приятные бонусы. Однозначно рекомендую к сотрудничеству, Алексей не кинет!
Так себе работа
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