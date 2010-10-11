Натянуть дизайн на форум

Работать с Алексеем - одно удовольствие. Человек хорошо знает что хочет видеть, не возникает двойственных ситуаций. Никаких проблем с оплатой, постоянно на связи. Очень надежный человек. Несмотря на то что я затянул немного выполнение задания, Алексей не торопил и внимательно принял проект. С такими людьми приятно, удобно работать и хочется делать им приятные бонусы. Однозначно рекомендую к сотрудничеству, Алексей не кинет!