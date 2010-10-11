Правильное расположение объекта в IE

Сделать отображение хидера и заголовков во всех браузерах как в файрфоксе. Там пару поправок в css http://new-curtains.ru/ Вы говорите что исправить, я исправляю, проверяем, оплата. все.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать правильное отображение баннера в IE.
Сайт: http://tkavtoplus.ru/
Флеш-баннер во всех остальных браузерах отображается нормально. Находится справа сверху, ездит вверх и вниз вместе со скроллингом. В IE он уходит в нижний левый угол. Нужно соотвественно поставить его в нормальное изначально задуманное положение (справа).
Называйте ваши цены. Объективно.
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