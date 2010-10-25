Натянуть диз на движок

HTML-версткаЗавершен5 заявок351 просмотр
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Задача:

1. Верстка

Структура- простейшая, о фирме, контакты, продукты и тд

Обязательно- поиск по сайту.

Движок- друпал.

13 лет назад
SergioPavlo
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Slavison
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$135
4 дня
Работу выполнил профессионально, быстро, качественно. Отличная работа!
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