Конвертировать PPT файлы в HTML

Имееются несколько файлов в формате Microsoft Office PowerPoint (.ppt).

Требуется конвертировать их в HTML формат, т.е. один слайд = одна страничка HTML.

Страничка HTML должна быть идентична PPT слайду.

Всего 135 слайдов.

В файле пример одной из презентации из нескольких слайдов.

P.S. При открытие презентации на отдельных компьютерах шрифт выползает за границу страницы, пока не знаю, но проблема похоже в неустановленном каком то шрифте. Если у вас ничего никуда не вылезает в этом примере, то значит все нормально.