Конвертировать PPT файлы в HTML

Требуется отредактировать странички в HTML формате. Имеются странички на русском. Нужно заменить весь имеющийся текст на английский (перевод прилагается). Страниц 140. Структура страничек почти одинакова, пример одной со средним объемом текста прилагается. Если интересен объем текста то в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имееются несколько файлов в формате Microsoft Office PowerPoint (.ppt).
Требуется конвертировать их в HTML формат, т.е. один слайд = одна страничка HTML.
Страничка HTML должна быть идентична PPT слайду.
Всего 135 слайдов.
В файле пример одной из презентации из нескольких слайдов.
P.S. При открытие презентации на отдельных компьютерах шрифт выползает за границу страницы, пока не знаю, но проблема похоже в неустановленном каком то шрифте. Если у вас ничего никуда не вылезает в этом примере, то значит все нормально.
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