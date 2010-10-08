Шаблон Joomla

$100
HTML-версткаЗакрыт4 заявки216 просмотров
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Нужен шаблон Joomla.

Можно подогнать/передалать имеющийся у вас шаблон, или сделать с нуля.

В готовом шаблоное главное:

Сменить иконки, расположение модулей, меню - чтоб смотрелось эксклюзивно (не похоже на изначальный шаблон).

Добавить несколько расширений, например поиск по сайту и т.п.

Как вариант список расширений -

http://www.joomla-builder.com

Joomla
13 лет назад
sng
45 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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