Нужно сверстать шаблон для joomla 1.5 по Т.З

Структура сайта не стандартная. Нужны несколько вариантов классов модулей, классов главной страницы, пару парсеров, ну и в принципе работа совместно со мной. Прошу потому как в вёрстке не силён. Шаблон визуально не очень сложный минимум графики оснавная проблема расположение модулей и их классов и подбравить CSS компонента K2/