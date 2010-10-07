Сверстать шаблон для joomla 1.5 по Т.З

HTML-версткаЗакрыт5 заявок200 просмотров
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Нужно сверстать шаблон для joomla 1.5 по Т.З

Структура сайта не стандартная. Нужны несколько вариантов классов модулей, классов главной страницы, пару парсеров, ну и в принципе работа совместно со мной. Прошу потому как в вёрстке не силён. Шаблон визуально не очень сложный минимум графики оснавная проблема расположение модулей и их классов и подбравить CSS компонента K2/

Joomla
13 лет назад
Barton13
Сергей 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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