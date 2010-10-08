Подправить меню

Здравствуйте. Необходимо из макета (psd) сверстать тему для вордпресс, совместимую с WordPress 3.0 и выше. С поддержкой виджетов. Пишите в заявках сроки и цены. Большая просьба не звонить и не стучаться в icq/skype. Спасибо.