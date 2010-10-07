Верстка под магазин на базе webAsyst

$500
HTML-версткаЗакрыт6 заявок168 просмотров
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Необходим человек под верстку и накладку готовой верстки под систему webAsyst.

Просьба писать стоимость + сроки + очень желательно, примеры работы с этой CMS.

13 лет назад
vkaidun
Кайдун 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
serega1000
Серж 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$165
3 дня
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