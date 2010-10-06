Стиль для IP.Board

HTML-версткаЗакрыт2 заявки101 просмотр
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Требуется из pdf сделать стиль для форума Версия IP.Board v3.0.5 (можно какойто стиль уже перекрутить для внесения нужных изменений)

Ваши варианты, стоимость

13 лет назад
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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