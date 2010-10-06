Вставить ява аплет background oм

Требуется сверстать главную страницу. Обязательно должнa быть возможность подмены фото в шапке простой заменой картинки. Верстка резиновая. Сроки — до следующей субботы (7 апреля). Оплата по факту выполнения (см. отзывы).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В сайт http://i.4y.lv/ надо вставить апрет http://i.4y.lv/color.htm на месть рисунка, чтобы аплет был бэкграундом.
Вот css код картинки
body { margin:0px 0 0 0; line-height:14px; font-family: Tahoma, Arial; background: url(images/body_top_bckg.png) no-repeat center top #171c20; color:#bed7e6; font-size:11px;}
a { color:#018BC1;}
Вот код аплета
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