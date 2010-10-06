Вставить ява аплет background oм

Имеются PSD файлы с дизайном веб-сайта. Нужно порезать PSD и грамотно сверстать HTML странички (в кол-ве до 10 штук, действительно уникальных штуки 3, остальные типовые). Полностью слоевой верстки не требуется, можно обойтись и таблицами, но грамотное ...