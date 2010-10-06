Необходимо сверстать шаблон под joomla+virtue mart

Необходимо сверстать простой шаблон магазина на joomla 1.5 + virtue mart 1.1.5

Макет в приложении.

Основные моменты:

- верстка "резинка" от 1024 до 1600 px

- весь функционал VM стандартный. Нужно только подогнать css и html к общему виду

- можно, и даже нужно, использовать, как основу, готовый шаблон от любой известной компании с сохранение всех встроенных стилей оформления.

- макет и конечный варинат будут немного отличаться (шапка будет как сейчас на http://igromag.by)

Сейчас магазин сверстан под Shop Script http://igromag.by

Срок до понедельника

Промежуточный - пятница вечер.