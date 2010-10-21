Верстка шаблона

$50
HTML-версткаЗавершен26 заявок260 просмотров
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Необходимо сверстать шаблон средней сложности (скорее даже низкой сложности).

Шаблон один, но в шапке для каждой тсраницы свое изображение, то есть на выходе получится около 8 страниц.

Пишите стоимость и сроки.

13 лет назад
topglance
Сергей 
43 годаВеликобритания
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Elvena
Ольга 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Приятно работать с Ольгой. Профессиональная работа, выполненная в срок. Всем рекомендую.
Сергей замечательный заказчик, всегда на связи, все четко, оплата своевременно