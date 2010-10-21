Верстка шаблона

Требуется установить баннер на сайт. Выглядеть это должно так: http://static.itmages.ru/i/10/1005/h_1286271748_d8b27c12eb.png Сам баннер должен двигаться вместе со страничкой вверх-вниз (со скроллингом). Страницы на сайте в HTML (без CMS). Статичные. Требуется так же, чтобы при нажатии на баннер была переадресация на ...