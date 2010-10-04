Поправить верстку сайта

Верстка под WordPress информационного сайта, нужен шаблон Исходник есть в PSD, в приложении плохое кач-во, потому что мне так захотелось... Нужна аккуратная верстка на DIV'ах. Хотелось бы, чтобы главные новости (это сервак и колонка из 4-х справа о ...