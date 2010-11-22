Вёрстка сайта bonlivraison.com

HTML-версткаЗавершен7 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать для джумла шаблон в соответствии с дизайном,

замечательно разработанным Ксю Ксю (http://www.weblancer.net/users/Lereena/)

Верстка сайта
13 лет назад
Adoriasoft
Владимир 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
alox23
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$250
6 дней
Замечательный результат! Александр не только сверстал сайт, но и сконфигурировал и доработал множество допольнительных модулей к Joomla, которые понадобились для реализации сложной логики нашего сайта. Всё очень грамотно и профессионально. Общение также на высоте. Спасибо!
Грамотное техническое задание, адекватность сроков, совместное обсуждение спорных моментов проекта, постоянный контакт - всё это признак высокого профессионализма заказчика. Оплата вовремя. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Верстка макета

    $15

    Макет в приложении. Резина, на div'ах, кроссбраузерно (под ie6 один в один не надо, отступать можно в разунмых пределах). Далее, такой момент: ближе к левому верхнему углу есть надпись (ака домен) реф.ру и его отражение (!). Просьба ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработки для спеца по самопис. движку и Друпалу

    $100

    Есть два проекта которые требуют дороботки, нужен специалист по самописному движку и Друпалу(желательно отдельно, можно и что-то одно)... жду предложений в аську, там и покажу более подробнее задание! 571-746-555 бюджет договорной...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка 5 однотипных страниц

    $250

    Требования к верстке: * работать должно в IE7, IE8 (IE6 так что бы не совсем криво было), opera, google, safari, firefox с 2.x * страницы должны растягиваться и сужаться в зависимости от окна броузера, тоесть быть динамичными ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть дизайн на HostCMS

    $150

    Необходимо натянуть дизайн на HostCMS... дизайн такой же как здесь sergeromanov.com нужно сделать такой же функционал (так же нажимаем на фото и раздвигается / задвигается фотогалерея)

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна верстка html/css/js

    $140

    Нужно верстка: Главной страницы, и Главной страницы топа + несколько внутренних подробнее в приват Сроки 2-3 дня

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка гл. страницы.

    Сверстать гл. страницу сайта. После верстки потребуется программирование сайта на 1С Битрикс. ТЗ уже готово.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад