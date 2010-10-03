Вёрстка 5 однотипных страниц

$250
HTML-версткаЗакрыт21 заявка348 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования к верстке:

* работать должно в IE7, IE8 (IE6 так что бы не совсем криво было), opera, google, safari, firefox с 2.x

* страницы должны растягиваться и сужаться в зависимости от окна броузера, тоесть быть динамичными / резиновыми.

* CSS: размеры должны быть обозначены в «em» и «%» неканих «px». CSS файл должен быть один для всех страниц.

* кнопки должны быть текстом (не картинками) и оформлены CSS

* кнопки (поиск, заказ и все функциональные) должны быть формулярными элементами

* рамки с закруглёнными углами должны быть разделены на 3 части и должны иметь теоретическую возможность уменьшение и увеличения. 

* логин при меньшем разрешении наползает на "Выгодные звонки", личные данные будут в одну колонку. Меню будет просто съедаться. Вероятно для сайта будет установлено разрешение 800px + по ширине. Но теоретическая возможность с меньшим разрешением должна присудствовать. Тоесть если и будет установлен min-width то всамом конце.

Сроки и оплата:

* срок: 2 недели

* оплата 50% после презентации первой страницы. Остальное после окончания. Сороки необходимо соблюдать. Картинки имеются в PSD.

Давайте ссылочку на ваш резиновый проект.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

13 лет назад
bouillon
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
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