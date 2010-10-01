Поменять кодировку файлов в Vam Shop

Нужно сверстать шапку с флешкой и боковой блок. Два отдельных кода. Сам дизайн http://vertusite.ru/vertusite_black.png В псд http://vertusite.ru/vertusite_black.psd Флешка http://vertusite.ru/flahs.swf
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Здравствуйте! Нужно поменять некоторые файлы на русском в кодировку в UTF 8. Сейчас некоторые файлы в кодировке 1251 - из - за этого не корректно отображаються русские символы. Также примерно 50 файлов на украинском.
Сайт - mamin - mir . com
Это нужно сделать сейчас.
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