Поменять кодировку файлов в Vam Shop

Здравствуйте! Нужно поменять некоторые файлы на русском в кодировку в UTF 8. Сейчас некоторые файлы в кодировке 1251 - из - за этого не корректно отображаються русские символы. Также примерно 50 файлов на украинском.

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