Верстка шаблона для Drupal

$33
HTML-версткаЗавершен5 заявок180 просмотров
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Необходима верстка шаблона для Drupal 6.x по заданному макету. Требуется внести минимальные изменения, 3 колонки, +1 регион для формы авторизации.

Drupal
13 лет назад
over_
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Андрей справился с задачей полностью, возникавшие по ходу работы моменты решались незамедлительно в рабочем порядке. Рекомендую.
Спасибо!
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