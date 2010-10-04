Поправить верстку сайта (приватно для DEH)

В архиве: 1- документ, который нужно сверстать 2- штмл страница с рамкой в которой должен быть сверстаный текст 3- все необходимые фотки тени в документе - в верстке не нужны исполнителя выберу в течение часа стоимость 5 баксов ( оплата по ...