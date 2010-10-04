Поправить верстку сайта (приватно для DEH)

Требуется опытный верстальщик, для валидной, крос-браузерная, резиновой, желательно на таблицах http://dad-obuv.ru/softis_store.png 1. Валидная, крос-браузерная верстка. Чистый код!! 2. Необходимо главное меню сделать - выпадающим (jQuery) 3. Закладки на этом компоненте http://flowplayer.org/tools/download/index.html Предпочтение для людей с портфолио. Безопасная сделка. Фиксация оплаты только после ...
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