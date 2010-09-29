Сверстать 2 формы для заказа такси

Здравствйуте, Нужно сверстать макет под CMS DLE 9.0 (все теги т .д. и т.п.) Бюджет не большой так как гос-ая школа оплата после выполнения дизайн фиксированный меню: выдвегающиеся (верхнее) Срок сегодня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать 2 формы.
1) Форма входа в закрытую часть
2) Форма заказа такси
Ничего сложного. + картиночно-цифровая каптча для формы заказа.
Скриншоты: http://static.itmages.ru/i/10/1001/h_1285900980_8cc059f592.png
http://static.itmages.ru/i/10/1001/h_1285901931_5e108588d0.png
В приложении PSD-шники форм, на всякий случай.
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