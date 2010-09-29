Сверстать 2 формы для заказа такси

$10
HTML-версткаЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Требуется сверстать 2 формы.

1) Форма входа в закрытую часть

2) Форма заказа такси

Ничего сложного. + картиночно-цифровая каптча для формы заказа.

Скриншоты: http://static.itmages.ru/i/10/1001/h_1285900980_8cc059f592.png

http://static.itmages.ru/i/10/1001/h_1285901931_5e108588d0.png

В приложении PSD-шники форм, на всякий случай.

13 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$11
2 дня
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