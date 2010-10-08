Верстка + натяжка на Danneo CMS

Нужно за день сверстать сайт, пишите icq 357606568 сверстать надо срочно. 3 страницы
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Нужно сверстать макет а также сделать шаблон для Danneo CMS
Валидность
Резина
Ie 6+ Mozilla Chrome Opera
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