Верстка + натяжка на Danneo CMS

$100
HTML-версткаЗавершен4 заявки153 просмотра
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Нужно сверстать макет а также сделать шаблон для Danneo CMS

Валидность

Резина

Ie 6+ Mozilla Chrome Opera

13 лет назад
Lovecore
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
sanek03
35 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня
Сделал качественно и в срок,написал нужные блоки для вывода не стандартные,валидную верстку и качественную работой доволен.Будем и в дальнейшем сотрудничать
Очень понравилось сотрудничать с данным человеком ,проблем не возникло с оплатой.Буду рад дальнейшему сотрудничеству
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