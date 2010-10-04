Сверстать сайт Недвижимость

$25
HTML-версткаЗавершен27 заявок332 просмотра
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Необходимо сверстать стандартный шаблон сайта: шапка две колонки подвал. Никаких сложных элементов дизайна нет. Верстка блочная, кроссбраузерная (FF3, IE 6-8, chrome, safari, opera). Макет для оценки сил по запросу.

13 лет назад
garisson
Игорь 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Efemerid
Эдуард 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$25
2 дня
Всё было выполнено в лучшем виде. Очень хорошая и грамотная верстка. HTML шаблон был подготовлен полностью без ошибок с первого раза. Спасибо Эдуарду за сотрудничество.
Отличный заказчик, конкретная задача и моментальная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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